Renault ve Dacia’da bahar!

Renault ve Dacia, bahar kampanyası başlattı.

Nisan ayı boyunca Renault bayilerinde, gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajları uygulanacak. Fiyatlar Yeni Clio’da 153.900 liradan, 2020 Kadjar modelleri ise 332 bin liradan başlıyor.

Dacia’da da bahar indirimleri fırsatlar sunuyor.

Nisan ayı boyunca Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu, 172 bin liradan sahiplerini bekliyor.

(Haber Merkezi)

