Remziye Özkömürcü son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Remziye Özkömürcü sabaha karşı hayatını kaybetti. Özkömürcü’nün cenazesi hastane morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Özkömürcü burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

