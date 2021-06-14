Remziye Özkömürcü son yolculuğuna uğurlandı
Leblebi TV Seslendirme ve Kurgu Yönetmeni arkadaşımız Bülent Özkömürcü, Ahmet Özkömürcü, Melike Urgancı ve Nurperi Gündoğdu’nun anneleri eski Kahveciler Odası Başkanı merhum Ünsal Özkömürcü’nün eşi Remziye Özkömürcü (67) toprağa verildi.
Güncel 14.06.2021, 20:01
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Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Remziye Özkömürcü sabaha karşı hayatını kaybetti. Özkömürcü’nün cenazesi hastane morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Özkömürcü burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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