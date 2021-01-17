Remzi Laçin’i kaybettik 

Kırkdilim eşrafından merhum Hacı Şakir Laçin’in oğlu, merhum Nail Laçin, merhume Gülşen Uflaz, Cemil ve Fevzi Laçin’in kardeşleri, Günnur Laçin’in eşi, Erdinç ve Ender Laçin’in babaları, Aynur Kuşlu ve Hakkı Yalçın’ın enişteleri, İsmail Laçin’in amcası olan Remzi Laçin’in cenazesi, yarın (18 Ocak 2021 Pazartesi) saat 11.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilerek burada kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.