Remzi Laçin’i kaybettik
Çorum’un sevilen ve sayılan mümtaz kişiliklerinden, Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. eski Genel Müdürü, iktisatçı Remzi Laçin (76), bugün (17 Ocak 2021 Pazar) saat 14.30’da, kalp yetmezliği ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara Memorial Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 17.01.2021, 15:48 17.01.2021, 19:30
502
Kırkdilim eşrafından merhum Hacı Şakir Laçin’in oğlu, merhum Nail Laçin, merhume Gülşen Uflaz, Cemil ve Fevzi Laçin’in kardeşleri, Günnur Laçin’in eşi, Erdinç ve Ender Laçin’in babaları, Aynur Kuşlu ve Hakkı Yalçın’ın enişteleri, İsmail Laçin’in amcası olan Remzi Laçin’in cenazesi, yarın (18 Ocak 2021 Pazartesi) saat 11.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilerek burada kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-1°
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
|İmsak
|06:25
|Güneş
|07:54
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:10