Remzi Laçin toprağa verildi

Kalp yetmezliği ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Ankara Memorial Hastanesi’nde geçtiğimiz dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Remzi Laçin Çorum’da toprağa verildi.

Kırkdilim eşrafından merhum Hacı Şakir Laçin’in oğlu, merhum Nail Laçin, merhume Gülşen Uflaz, Cemil ve Fevzi Laçin’in kardeşleri, Günnur Laçin’in eşi, Erdinç ve Ender Laçin’in babaları, Aynur Kuşlu ve Hakkı Yalçın’ın enişteleri, İsmail Laçin’in amcası olan Remzi Laçin’in cenazesi saat 12.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirildi. Laçin, burada kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, eski TSO ve TSE Başkanı Kenan Malatyalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)