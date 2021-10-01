Rektör Öztürk’ün öğrencilerle sohbeti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerle sohbet etti.

Rektör Öztürk, gençlerle buluşmasını sosyal medya hesabından, “Özlemişiz; gençlerle sohbet de, çay da güzeldi. Birlikte olmak paha biçilmez tabii” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

