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Rektör Öztürk’ün öğrencilerle sohbeti

Güncel 01.10.2021, 23:46
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Rektör Öztürk’ün öğrencilerle sohbeti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerle sohbet etti. 
Rektör Öztürk, gençlerle buluşmasını sosyal medya hesabından, “Özlemişiz; gençlerle sohbet de, çay da güzeldi. Birlikte olmak paha biçilmez tabii” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)
 

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