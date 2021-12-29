Rektör Öztürk’ten Ülkü Ocakları’na kutlama ziyareti

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, geçtiğimiz günlerde yapılan Öğrenci Konseyi seçimlerini başarı ile tamamlayan Ülkü Ocakları üniversite teşkilatını kutlayarak teşekkür etti.

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik ile bir araya gelen Rektör Öztürk, HİTÜ Öğrenci Konseyi, öğrenci kulüplerinin işlevi ve çalışma alanlarına ilişkin konularda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi'nin, üniversite öğrencilerine sağladığı imkanlara ve bu imkanlar dairesinde öğrenci kulüplerinin etkin kullanımı konularını da değerlendirdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, milli ve manevi değerlerimiz ve bu değerlerin korunması meselesini de dile getirerek bu noktada Ülkücü Gençliğe duyduğu güveni ifade etti.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de nazik ve anlamlı ziyaretleri için Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e teşekkür etti.

Öte yandan bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 2021-2022 Akademik Yılında faaliyet gösterecek olan Hitit Üniversitesi Öğrenci Konsey seçimleri tamamlanmış, Ülkü Ocakları’nın desteklediği Murat Şen ve ekibi seçimleri kazanmıştı.



(Volkan SINAYUÇ)

