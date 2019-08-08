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Rektör Öztürk’ten Sınav Koordinatörlüğü’ne ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite bünyesinde ÖSYM Aday Başvuru Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü olarak sınav hizmetlerini yürüten Çorum İl Sınav Koordinatörlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

Rektör Öztürk’ten Sınav Koordinatörlüğü’ne ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite bünyesinde ÖSYM Aday Başvuru Merkezi ve Sınav Koordinatörlüğü olarak sınav hizmetlerini yürüten Çorum İl Sınav Koordinatörlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:35
Rektör Öztürk’ten Sınav Koordinatörlüğü’ne ziyaret

İl Sınav Koordinatörlüğü’nde ÖSYM Başkanlığının sınavlarına ek olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine ait pek çok sınavın başarıyla Çorum’da gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, sınav koordinatörlüğünün sadece Çorum’a değil bölgesine hitap eden bir merkez olduğunun altını çizdi. Öztürk, 2019 yılı içerisinde 100 bine yakın adayın Çorum’da sınava girdiğini açıkladı. 
Ziyaret sonunda Rektör Öztürk, yaklaşık 12 yıldır İl Sınav Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten ve yakında emekliye ayrılacak olan Süleyman Akyol’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. 

(İHA)

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