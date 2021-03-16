Rektör Öztürk’ten öğrencilere karanfil

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile birlikte Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk burada ilk olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, Dekan yardımcıları ve öğretim üyeleriyle biraraya gelerek sohbet etti.

Özellikle koronovirüs pandemisi döneminde büyük bir özveriyle görevini icra eden başta Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim ve çalışanları ile tüm sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı” kutlayan Rektör Öztürk, daha sonra Tıp Fakültesi öğrencilerini de ziyaret ederek karanfil hediye etti.

Hastanede tedavisi devam eden Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Bozyel’i de Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte ziyaret eden Rektör Öztürk hem bayramını kutladı he de tedavisi ile ilgili bilgi aldı.

Rektör Öztürk ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından; “Kovid-19 salgınıyla gece gündüz demeden en ön safta mücadele eden Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile geleceğin hekimleri sevgili öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladık. Bu vesileyle hocalarımız ve öğrencilerimizle de uzun bir aradan sonra keyifli bir sohbet ettik” paylaşımında bulundu.

(Haber Merkezi)