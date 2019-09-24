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Rektör Öztürk’ten iki mezuna tebrik

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları Ali Bulut ve Semih Bahri Şahin’i ziyaret ederek Çölyak hastalarının glüten içermeyen besinlere rahatça ulaşmalarını sağlamak amacıyla açtıkları pastane nedeniyle tebrik etti.

Rektör Öztürk’ten iki mezuna tebrik

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları Ali Bulut ve Semih Bahri Şahin’i ziyaret ederek Çölyak hastalarının glüten içermeyen besinlere rahatça ulaşmalarını sağlamak amacıyla açtıkları pastane nedeniyle tebrik etti.

24 Eylül 2019 Salı 19:51
Rektör Öztürk’ten iki mezuna tebrik

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Öztürk, kimya mühendisi Bulut ve Şahin'in, üniversite mezunu gençler için örnek bir girişimde bulunduklarının altını çizdi.

Akademik eğitimlerini değerlendirerek başarılı çalışmalar ortaya koyan mezunlar ile gurur duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarımızın çölyak hastaları için hayati önem taşıyan glutensiz ürün üretimi yapması bölgemiz için önemli bir hizmet. Bölgemizde ihtiyaç duyulan böyle bir hizmetin, üniversitemizde yetişen, alanında uzman gençlerimiz tarafından karşılanması bizleri ayrıca mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Mezunlarımıza glutensiz besinler alanında yapacakları her türü bilimsel çalışmaları için gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Sizlerin bundan sonraki dönemde glutensiz ürün yelpazesini genişletmek üzere yapacağınız araştırmalarınızda üniversitenin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bu işi daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ali Bulut da Rektör Prof. Dr. Ali Öztürk'ün sürpriz ziyareti dolayısıyla büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Rektör Öztürk’ün değerli vaktini ayırarak, üniversiteden mezun olmuş öğrencilerini takip etmesi, bizleri heyecanlandırdı. Mezun olmamıza rağmen bizlere olan ilgi ve alakası, çalışmalarımıza destekleyecek olmaları bizleri ayrıca yüreklendirdi” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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