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Rektör Öztürk’ten 29 Ekim mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 29 Ekim’in; kahraman Türk Milleti’nin istiklali ve istikbali uğruna başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandırılmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetin 96. Yıldönümü olduğunu belirterek, asil Türk Milleti’nin, 29 Ekim 1923'te ortak eseri olan Cumhuriyet ile bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şartta ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şanlı tarihinden aldığı ruh ve güçle yeniden şahlandığını kaydetti.

Rektör Öztürk’ten 29 Ekim mesajı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 29 Ekim’in; kahraman Türk Milleti’nin istiklali ve istikbali uğruna başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandırılmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetin 96. Yıldönümü olduğunu belirterek, asil Türk Milleti’nin, 29 Ekim 1923'te ortak eseri olan Cumhuriyet ile bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şartta ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şanlı tarihinden aldığı ruh ve güçle yeniden şahlandığını kaydetti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 01:35
Rektör Öztürk’ten 29 Ekim mesajı

Rektör Öztürk, yayımladığı yazılı mesajında şunları dile getirdi:

“Dünyada ve bölgemizde, bizleri derinden etkileyen köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizlere düşen en büyük vazife, ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü kenetlenmek; Cumhuriyetimize, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızın bütünlüğüne birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilik mertebesiyle şereflenmiş bütün gazilerimize en kalbi minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.”(Haber Merkezi)

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