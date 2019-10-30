Rektör Öztürk’ten 29 Ekim mesajı

Rektör Öztürk, yayımladığı yazılı mesajında şunları dile getirdi:

“Dünyada ve bölgemizde, bizleri derinden etkileyen köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizlere düşen en büyük vazife, ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü kenetlenmek; Cumhuriyetimize, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızın bütünlüğüne birlik ve beraberliğimize daha fazla sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilik mertebesiyle şereflenmiş bütün gazilerimize en kalbi minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.”(Haber Merkezi)