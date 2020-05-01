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Rektör Öztürk’den 1 Mayıs kutlaması

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, alın teriyle geçimini temin eden ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nün, çalışanların kıymetinin daha çok anlaşılacağı bir dönemde idrak edildiğini ifade etti.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:15
Rektör Öztürk’den 1 Mayıs kutlaması

Dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınıyla mücadelede, başta sağlık çalışanları olmak üzere, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışan emektarların büyük bir dayanışma örneği sergilediğini anlatan Öztürk, bu süreçte fedakarca taşın altına eline koyan çalışanların gayret ve azimlerini vefakar milletin unutmayacağını kaydetti.

Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, “Başta üniversitemizin kıymetli mensupları olmak üzere, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, Yüce Allah’tan sağlıklı ve huzur dolu bir çalışma hayatı ve ömür temenni ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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