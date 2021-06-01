Rektör Öztürk, “Toplumla ilişkilerimizi iş ortaklığı temeline dayandıracağız” dedi

Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, toplumla ilişkilerinde, sözde kalan “işbirliği” kavramı yerine “iş ortaklığı” kavramını esas aldıklarını ve etkin bir dayanışmayı öngördüklerini belirterek, Arkeoloji Haber YouTube kanalından sürekli olarak “teyit edilmiş” bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

“HİTİTLER Bir İmparatorluğun Mirası Kızılırmak Kavsi İçerisindeki Kazı ve Araştırmalar Çalıştayı” 4 Haziran Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.