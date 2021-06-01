Rektör Öztürk, “Toplumla ilişkilerimizi iş ortaklığı temeline dayandıracağız” dedi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. İsa Sarı, Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak ve Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la, Hitit uygarlığının tanıtımı adına başlattıkları yeni açılımları ve belirledikleri hedefleri görüştüler.
Güncel 01.06.2021, 19:30
28
Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, toplumla ilişkilerinde, sözde kalan “işbirliği” kavramı yerine “iş ortaklığı” kavramını esas aldıklarını ve etkin bir dayanışmayı öngördüklerini belirterek, Arkeoloji Haber YouTube kanalından sürekli olarak “teyit edilmiş” bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
“HİTİTLER Bir İmparatorluğun Mirası Kızılırmak Kavsi İçerisindeki Kazı ve Araştırmalar Çalıştayı” 4 Haziran Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı bulutlu