Rektör Öztürk Sungurlu’da

Üniversiteye bağlı akademik birimlerdeki çalışmalar ile ilgili bilgiler almak üzere toplantılar gerçekleştiren Rektör Prof. Dr.Öztürk, fakülteler bünyesindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra yüksekokulların akademik birimleri ile toplantılar düzenlemeye başladı.

Rektörlük binasında Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik birimi ile toplantı yapan Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yüksekokul ve akademik personelin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantıya Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer ve akademisyenler katıldı. (Haber Merkezi)