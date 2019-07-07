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Rektör Öztürk Sungurlu’da

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik birimi ile bir araya geldi.

Rektör Öztürk Sungurlu’da

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik birimi ile bir araya geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:13
Rektör Öztürk Sungurlu’da

Üniversiteye bağlı akademik birimlerdeki çalışmalar ile ilgili bilgiler almak üzere toplantılar gerçekleştiren Rektör Prof. Dr.Öztürk, fakülteler bünyesindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra yüksekokulların akademik birimleri ile toplantılar düzenlemeye başladı.

Rektörlük binasında Sungurlu Meslek Yüksekokulu akademik birimi ile toplantı yapan Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yüksekokul ve akademik personelin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantıya Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer ve akademisyenler katıldı. (Haber Merkezi)

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