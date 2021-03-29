Rektör Öztürk, Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Sınav Koordinasyon toplantısına telekonferans yöntemi ile katıldı.
Güncel 29.03.2021, 21:13
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ÖSYM’NİN 2021 yılında uygulayacağı sınavların huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, sınav günü ve sınav sonrada yapılacak çalışmalar ele alındı. Halis Ayhan yönetimindeki toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid-19 salgınına yönelik alınacak önlemler de konuşuldu.
(Haber Merkezi)
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