Rektör Öztürk, Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı 

ÖSYM’NİN 2021 yılında uygulayacağı sınavların huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak için yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda, sınav günü ve sınav sonrada yapılacak çalışmalar ele alındı. Halis Ayhan yönetimindeki toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid-19 salgınına yönelik alınacak önlemler de konuşuldu.

(Haber Merkezi)