Rektör Öztürk, İlim Yayma Vakfı Ödülleri Toplantısı’na katıldı

İlim Yayma Vakfı tarafından başlatılan İlim Yayma Ödüllerinin, Akademik Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, vakıf ve kurum temsilcilerinin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda rektör, rektör yardımcısı ve 130’un üzerinde akademisyen katıldı.

Programın açılış konuşmasında vakfın ilmin yayılması gayesiyle kurulduğunu işaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, ülkenin bilim alanında öncü olması adına, yerli imkânlarla uluslararası nitelikte bilginin üretilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik etmek düşüncesiyle nitelikli bilimsel çalışmaları öne çıkarmak için ‘İlim Yayma Ödülleri’ programını organize ettiklerini” belirtti.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de, insanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere 'dur' denmek isteniyorsa bilimin devreye sokulması gerektiğini ifade etti. Tülün, bilimsel notları, bilimsel çıktıları devletin, milletin, insanlığın emrine takdir etmenin de şu anı yaşayanların görevi olduğunu ifade etti.

İlim Yayma Ödülleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Sarısoy, ödüllerin amacından, fikrin ortaya çıkış hikâyesinden ve ödüllerin değerlendirme sürecinden bahsetti. Aynı zamanda programın soru-cevap bölümünü de modere eden Sarısoy, katılımcı akademisyenlerin görüşlerini alarak sorularını yanıtladı.

İlim Yayma ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana belli önyargılarla kendisini kapatmadığını belirten İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise İlim Yayma’nın Türkiye'nin ortak değeri olmayı başardığını belirterek, bu projenin İlim Yayma Vakfı tarafından yapılmasının çok isabetli olduğunu vurguladı.

İlme talip olmanın değerli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Bu ödül bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanacak” diye konuştu.

BÜYÜK ÖDÜL 300 BİN TL

İlim Yayma Ödülleri; Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç farklı kategoride verilecek.

İlim Yayma Ödülleri kapsamında; başvuru yapılan çalışmaların içinden veya dışarıdan tarama yoluyla İlim Yayma Ödülleri kurullarının önerisiyle seçilecek olan Büyük Ödül Kategorisinin birincisine 300 Bin TL, Sosyal Bilimler ve Mühendislik ile Doğa ve Sağlık Bilimleri Kategorilerinin birincilerine ise 100’er Bin TL verilecek. (Haber Merkezi)