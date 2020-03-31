Rektör Öztürk, bir maaşını bağışladı

Hitit Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanımızın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Seferberliğini bir maaşıyla destekleyerek, üniversitemizin değerli akademisyenleri başta olmak üzere, tüm mensuplarını kampanyaya davet etti” ifadelerine yer verildi. (İHA)

