Rektör de kan verdi, O da Başaranhıncal’ı kan vermeye çağırdı

Vali Mustafa Çiftçi, kan bağışı yaptıktan sonra Belediye Başkanı Aşgın’a kan bağışı davetinde bulunmuştu. Aşgın da Vali Çiftçi’nin daveti üzerine Kızılay’ın Valilik bahçesinde kurduğu bağış standına giderek kan bağında bulunmuş ve sonrasında da HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e kan bağışında bulunma daveti yapmıştı.

Rektör Öztürk de bazı daire başkanlarıyla birlikte Kızılay’a kan bağışında bulunarak Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a benzer bir davette bulundu. Rektör Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı davette, “Sayın Belediye Başkanım, kan bağışına dikkat çekmek ve toplumdaki duyarlılığı arttırmak için yaptığınız davetiniz üzerine Kızılay’a ben de kan bağışında bulundum. Çare arayanların derdine deva olmak için Kızılay’a destek vermeye her zaman hazırız. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Çetin Başaranhıncal’ı kan bağışı için Kızılay’a davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

