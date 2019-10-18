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Rekor bağışçıya teşekkür plaketi

Çorum’da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile müştereken düzenlenen “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla yürütülen kampanyaya katılarak vekâlet yoluyla tam 32 adet kurban bağışı desteğinde bulunan Şenöz Metal Ltd. Şti.’ne teşekkür plaketi takdimi yapıldı.

Rekor bağışçıya teşekkür plaketi

Çorum’da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile müştereken düzenlenen “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla yürütülen kampanyaya katılarak vekâlet yoluyla tam 32 adet kurban bağışı desteğinde bulunan Şenöz Metal Ltd. Şti.’ne teşekkür plaketi takdimi yapıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 22:49
Rekor bağışçıya teşekkür plaketi

Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekâlet yoluyla kurban bağışına verdiği desteklerinden dolayı Şenöz Demir Çelik İnş. San. Ltd. Şti Sahibi İşadamı Ferit Şenöz, TDV tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti adına İşadamı Ferit Şenöz’e teşekkür plaketini Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer, Şenöz Metal firmasını yerinde ziyaret ederek takdim etti.

Teşekkür plaketini Hayırsever İşadamı Ferit Şenöz’e takdim eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı’nın tüm milletimizin vicdanında büyük bir kabul gördüğünü, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla da kendisinin bütün insanlık tarafından büyük takdir topladığını ifade ederek bağışlanan kurbanların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Müftü Biçer, “Çorum'da örnek manada hayır hizmetlere öncülük eden hayırsever İşadamı Ferit Şenöz Bey'e ve ailesine, başta Çorum halkımız adına yine Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu manada tüm hayırseverlerimiz ilimizde yaptıkları maddi ve manevi katkılarla halkımızın ve Diyanet camiasının takdirlerini ve sevgisini kazanmıştır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 112. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurur; 'Her Kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzunda da olmayacaklardır.' İşte böylesi güzel amelleri işleyen ve işleyenlere vesile olanlara ne mutlu ki Yüce Rabbimiz onlardan daim razı olacaktır. İlimizde her yıl öncü ve örnek kurban bağışlarıyla takdir toplayan bu yılda vakfımıza 32 adet kurban bağışı nedeniyle Hayırsever İşadamımızı kutlarken, katkılarının diğer İşadamlarımıza örnek olacağı düşüncesiyle Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbimiz kendisinden razı olsun” dedi. (Haber Merkezi)

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