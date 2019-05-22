“Rekoltede artış bekliyoruz”

Hububat ürünlerinde kalite ve verim konularına değinerek ilimizde geçtiğimiz yıl 208 bin hektar alanda buğday ekim alanı bulunduğunu ve bu alandan 515 bin ton ürün elde edildiğini belirten Sarı, bu yıl iklim koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi ve yağışların uzun yıllar yağış ortalamalarının üzerinde olması sebebiyle rekoltede ciddi anlamda bir artış beklediklerini söyledi.

“İlimizde yağış durumu ekim döneminden bugüne kadar 381,4 kg. olup uzun yıllar ortalamasına göre toplamda 60 kg. yağış fazlamız var” diyen Sarı, iklim şartları ve yağış durumu açısından bir sıkıntı olmayıp, bitki gelişimlerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

2019 yılında yaklaşık 285 bin hektar alanda hububat ekilişi yapıldığını ve bu alandan dekara yaklaşık 50-60 kilogram verim artışı beklediklerini kaydeden Sarı, “Rekolte beklentisinde yağışların etkisi büyük olsa da yapılan eğitim çalışmaları ve etkin bir şekilde yürütülen süne kımıl mücadelesi çalışmalarının da katkısı bulunmaktadır. Bizim için verim kadar kalitede önemli bunun için buğdayda zarar yapan süne ve kımıl zararlıları, pas ve yaprak lekesi hastalıklarıyla mücadele konularında üreticilerimizin bilinçlenmesine önem gösteriyoruz. Buğdayda kaliteyi yükselterek, buğday üretiminde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl ürün taban fiyatlarının hasat döneminden önce açıklanmış olması, verilen fiyatın tatmin edici olması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Sektörde Ziraat Odaları, Ticaret Borsası ve üretici birlikleri gibi tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek tarımsal üretimde söz sahibi olan bir Çorum hedefliyoruz” diyerek, 2018-2019 üretim sezonunun bereketli olması dileklerini iletti. (Haber Merkezi)