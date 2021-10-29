Reklamcı Mustafa’nın babası vefat etti
Güncel 29.10.2021, 19:09
3
Çorum Babaoğlu köyünden Dursun Kılçak 76 yaşında vefat etti.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Dursun Kılçak önceki gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Çorum’un tanınan ve bilinen reklamcılarından olan Mustafa Kılçak ( Reklamcı Mustafa) ve Mehmet Kılçak’ın babası olan Dursun Kılçak’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Babaoğlu köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3