Reklamcı Mustafa’nın babası vefat etti

Çorum Babaoğlu köyünden Dursun Kılçak 76 yaşında vefat etti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Dursun Kılçak önceki gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Çorum’un tanınan ve bilinen reklamcılarından olan Mustafa Kılçak ( Reklamcı Mustafa) ve Mehmet Kılçak’ın babası olan Dursun Kılçak’ın cenazesi hastane morgundan alınarak Babaoğlu köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

