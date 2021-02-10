Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Tahir Demir ve RAM müdürleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki iş ve işlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenler düzenlenen toplantılarda söz alarak uzaktan eğitim dönemindeki yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi sundular.

Milli Eğitim Müdürü Sarı toplantıda yaptığı açıklamada, her öğrencinin iyi bir rehberlik faaliyeti almasının çok çok önemli olduğunu belirterek; “Öyle bir an gelir ki kalbine dokunduğunuz bir birey kendini keşfeder, hayallerine uzanır, ülkesine hayırlı hizmetlerde bulunur. Bu yüzden rehberlik faaliyetleri eğitimin mutfağıdır ve sizler de bu mutfağın ustası. Öğretmenlik büyük sorumluluklar isteyen, mesuliyet gerektiren bir meslek. Ne mutlu ki bizler bu mesleğin neferleriyiz. Hepinizi yaptığınız ve yapacağınız çalışmalardan dolayı tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.” dedi.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ve pandemi döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse uzaktan eğitim sürecinde yaptıkları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı tüm idareci, öğretmen ve personele teşekkür belgesi de dağıtıldı.

(Haber Merkezi)