Rehber öğretmenler toplandı

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı rehberlik hizmetlerinin genel değerlendirilmesi ile birlikte, pandemi sürecinin rehberlik ve psikolojik hizmetler açısından değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Sarı, farklı ve herkesi derinden etkileyen bir süreçten geçildiğini belirterek, bu süreçte özellikle okul psikososyal koruma, önleme ve Krize müdahale hizmetleri il ekipleri olarak yapılan ve yapılacak çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapılırken; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17.680 öğrenci ve veliye yönelik psikolojik travmaların değerlendirilmesi çalışması yapıldığını, RAM' da psikososyal müdahale danışma hattının oluşturulduğunu, Psikososyal Müdahale Sosyal medya hesabı oluşturularak öğrenci ve velilere yönelik yapılan çalışmaların buradan paylaşıldığı anlatan Demir, uzaktan eğitim faaliyetlerinde öğrenciler ile rehber öğretmenlerin buluştuğu, pandemi süreci ve sınav kaygısı konusunda motivasyon çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.

Sarı, rehberlik öğretmenlerine çok değer verdiklerini, rehberlik faaliyetlerinin okullarda çok önemli olduğunu, rehberlik öğretmenlerine okulun, ilin ve ülkenin eğitim ve öğretim seviyesinin yükseltilmesinde çok büyük görevler düştüğünü vurguladı. (Haber Merkezi)