Rehber öğretmen toplantıları yapıldı
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı rehber öğretmen/psikolojik danışman toplantıları gerçekleştirildi.
Güncel 24.09.2021, 22:57
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Toplantılar salgın tedbirleri gereğince 6 oturum ve kısıtlı sayı ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) konferans salonunda yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, RAM Müdürü Erdal Yılmaz'ın katıldıkları toplantılarda 2021-2022 öğretim yılı planları, genel, yerel ve özel hedefler, koordinatörlük sistemi, RAM araştırma raporu, psikososyal çalışmalar ve yeni sınıf rehberlik etkinlikleri programı görüşüldü. (Haber Merkezi)
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