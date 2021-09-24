Rehber öğretmen toplantıları yapıldı

Toplantılar salgın tedbirleri gereğince 6 oturum ve kısıtlı sayı ile Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) konferans salonunda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, RAM Müdürü Erdal Yılmaz'ın katıldıkları toplantılarda 2021-2022 öğretim yılı planları, genel, yerel ve özel hedefler, koordinatörlük sistemi, RAM araştırma raporu, psikososyal çalışmalar ve yeni sınıf rehberlik etkinlikleri programı görüşüldü. (Haber Merkezi)

