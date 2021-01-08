REHAVETE KAPILDIK!

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çorum halkı kentin en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da vaka sayılarında düşüş yaşandı ancak vaka sayılarındaki düşüş rehavete sebep oldu.

Vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ederken özellikle parklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı, tedbirler unutuldu.