“Rehavet daha ciddi bir tablo doğurabilir”

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Özeşer, ülke genelindeki rehavetin yeni vaka ve daha ciddi tablolar doğurabileceğinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Normalleşme adımlarının aceleci şekilde yapılmaması gerektiğini söyleyen Meral Özeşer, “En azından normalleşme adımları riskli gurupların dikkate alınarak, belirli bir süre tehir edilmeliydi. İnsanların hayatında doğabilecek bir gevşeklik beraberinde bazı ciddi riskleri de barındırmaktadır ve bu rehavet toplumun her tarafına da sirayet edebilecektir. Salgının başından beri idari izinde olan hamile kadınlarımıza dün iş başı yaptırıldı. En büyük risk gruplarından birine, kendileri ve bebekleri için tehlike sürüyorken iş başı yaptıramazsınız. Acilen ek bir kararla özelde ve kamuda çalışan hamilelere idari izin verilmeli” diye konuştu.

(Haber Merkezi)