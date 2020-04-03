Rehabilitasyon merkezi öğrencileri unutulmadı

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime bir süre ara veren Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencilerini unutmadı ve öğrencilerin evlerinde kaldıkları süreyi verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla çeşitli setler hazırladı. #EVDEKAL etiketleriyle birlikte etkinlik kitabı ve boyama kalemlerini alan öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Engel tanımayan bir Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, “Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verdiğimiz Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerimizdeki yavrularımızı da unutmadık. Onların mutluluğunu, sevinçlerini görmek ve ailelerinin hayırlı dualarını almak için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Evlerinde kaldıkları süre içerisinde keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla hazırladığımız etkinlik kitaplarını ve boyama kalemlerini kendilerine ulaştırdık” dedi. (Haber Merkezi)