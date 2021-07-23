“Reflektör tak görünür ol”

Kampanya kapsamında traktörleri ile birlikte toplanan çiftçilere, Uğurludağ Kaymakamı Muhammed Çiftçi öncülüğünde, Çorum İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, traktör kazalarını önlemeye yönelik alınacak tedbirler ile bu tedbirler kapsamında görünürlüğü arttıran reflektör ve sürücünün devrilen traktörün altında kalmasını engelleyen ROPS (koruma çerçevesi) demirinin önemini il genelinde meydana gelen traktör kazalarından örnekler verilerek anlatıldı.

Uğurludağ Kaymakamı Muhammed Çiftçi ise çiftçilere hitaben traktörlerin çiftçiliğin vazgeçilmez unsuru olduğu, zirai bir araç olsa da karayoluna çıkıldığında kendi can ve mal güvenliğimizle birlikte diğer yol kullanıcılarında can ve mal güvenliğini düşünerek, trafik kurallarına uyulmasını, hasat döneminde daha da dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, “bu kampanya ile farkındalık oluşturan Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Ekiplerine, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı ve hasat döneminde değerli vakitlerini ayıran çiftçilerimize teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

