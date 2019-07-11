“Reflektör can kurtarır”

“Gerekli önlemler alınınca kazalar önlenmiş olur”

Kelepircioğlu, “Bu konuda gerekli tedbirler alınırsa olası kazalar önlenmiş olunur. Küçük gibi görülse de bu tedbirler alınınca büyük kazaların da önüne geçilmiş olur. Reflektörün de olası kazalara karşı büyük önemi vardır. Römorkun arkasında reflektör olmaması, aşırı yükleme, uygun ışık donanımı kullanmama gibi tedbirsizlikler sonucunda meydana gelen kazalar can ve mal kaybına neden olmaktadır. Römorkların ışık donanımlarının teknik şartlara uygunluğu ve uygun reflektör takılması, traktörlere trafik ve tescil belgesinde belirtilen römorkun takılması gerekmektedir” dedi.

Kelepircioğlu, aynı zamanda kazalarla karşılaşılmaması ve sürücülerin can güvenliği için, piyasada daha ucuza satılan geceleri parlamayarak işlev yapmayan sahte ve taklit reflektörlerin yerine standartlara uygun orijinal reflektör takılması konusunda uyardı. (Haber Merkezi)