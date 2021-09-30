Refakatçi Misafirhanesi, öğrencileri ağırlıyor

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen refakatçi misafirhanesi barınma sorunu yaşayan öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Üniversitelilere geçici barınma imkânı sağlayan misafirhanede üniversite eğitimi için il dışından Çorum’a gelen öğrenciler burada konaklamaya başladı.

Üniversite öğrencileri de barınma ihtiyacını karşılayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. (Haber Merkezi)

