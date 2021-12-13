Refakatçi Misafirhanesi 2 bin 475 hasta ve yakınını ağırladı

Çorum’daki hastanelere tedavi olmak amacıyla köylerden, ilçelerden ve civar illerden gelen hastalara ve bu hastaların yakınlarına hizmet veren misafirhane, 5 yıldızlı otel konforuyla konuklarına hizmet ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Refakatçi Misafirhanesi’nin 7/24 hizmet verdiğini belirterek “Çorum’umuza çevre il ve ilçelerden hasta ve hasta yakını geliyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için böyle bir hizmeti hayata geçirdik. “Kimsesizlerin kimsesi” düsturuyla hayata geçirdiğimiz misafirhanemiz adeta şehrimizin dua kapısı oldu.” dedi.

Başkan Aşgın, misafirhanenin kısa sürede 2 bin 475 misafiri ağırladıklarının altını çizerek “Gönlümüz de misafirhanemizin kapısı da tüm vatandaşlarımıza açık.” diye konuştu.



