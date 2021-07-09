Refakatçi Misafirhanesi 12 Temmuz’da açılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Bir hayalim var bu şehre dair” diye çıktığı yolda seçim dönemi taahhütlerinden biri olan Refakatçi Misafirhanesi 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 11.00’de açılacak.

Refakatçi Misafirhanesi’nin şehrin dua kapısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Şehrimizde imkanları çok gelişmiş, bölgeye hizmet veren bir hastanemiz var. Şehrimize dışarıdan tedavi için gelen hastalarımızın yakınlarının, refakatçilerinin her hangi bir ücret ödemeden kalabilecekleri bir yeri tam da hastanemizin karşı tarafında yaptık. 5 yıldızlı otel konforunda olan bu misafirhanemize gelen buranın hizmetlerinden faydalanan misafirlerimiz oldu. Hepsi de şehrimizden minnettar bir şekilde hayır duada bulunarak ayrıldı. Biz sadece duaya talip olarak çıktığımız bu yolda tam da hemşehrilerimizin kadirşinaslığına yakışır bir hizmeti hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Aşgın, hizmete açılan ve basında tanıtımı yapılan, pandemi koşulları sebebiyle resmi açılışı ileri bir tarihe ertelenen misafirhanenin 12 Temmuz’daki açılışına tüm Çorum halkını davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

