Redline dualarla açıldı

Törende öncelikle Kulaksız Camii görevlisi Mustafa Kuzyaka tarafından okunan duanın ardından Redline Genel Müdürü Yılmaz Korkmaz’ın açılış kurdelesini kesmesi ile işyerinin açılışı gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminden sonra bölge bayilerinin de katılımıyla pasta kesimi yapıldı. Genel Müdür Yılmaz Korkmaz, Türkiye de 5 bine yakın bayilerinin bulunduğunu, dünyada ise 55 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, Çorum’daki işyerinde uydu cihazları, televizyon, güvenlik sistemleri ve monitör uydu ürünlerinin satışa sunulduğunu bildirdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

