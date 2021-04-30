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Recep Yolyapar’ın kayınvalidesi vefat etti
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın kardeşi, iş elbiseleri imalatçısı Recep Yolyapar’ın kayınvalidesi Zeynep Korkmaz (75), bu sabah saat 05.30 sıralarında, beyne pıhtı atması sonucu geçirdiği felç nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 30.04.2021, 10:37 30.04.2021, 10:46
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Çorum’un tanınmış nakliyecilerinden merhum Yusuf Korkmaz’ın eşi, Reşat Korkmaz, Sema Korkmaz Yolyapar ve Bünyamin Korkmaz’ın anneleri olan Zeynep Korkmaz’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilecek, burada kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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