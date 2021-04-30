Recep Yolyapar’ın kayınvalidesi vefat etti

Çorum’un tanınmış nakliyecilerinden merhum Yusuf Korkmaz’ın eşi, Reşat Korkmaz, Sema Korkmaz Yolyapar ve Bünyamin Korkmaz’ın anneleri olan Zeynep Korkmaz’ın cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirilecek, burada kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

