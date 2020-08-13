Recep Tayyip Erdoğan Caddesi gün sayıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kavşaktaki ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Caddenin 30 Ağustos’ta açılacağını ve açılışa kadar tüm eksikliklerin giderilmesi için hummalı bir çalışmanın devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “30 Ağustos’ta şehrimize iki bayramı birden yaşatacağız. Caddenin asfaltını tamamladık. 5 caddemizin birleştiği noktada çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Buradaki asfalt çalışmamızı da hafta sonuna kadar tamamlamış olacağız. 30 Ağustos’ta şehrimiz, trafik açısından tarihi anlam ifade eden bir yolun açılışına şahitlik edecek. Zafer Bayramımız olan 30 Ağustos’ta şehrimiz adeta iki bayramı bir arada yaşayacak” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve 23 Nisan Kavşağı’nın bitmesi ile birlikte bisiklet yolu, refüj, ışıklandırma ve kaldırım çalışmalarıyla birlikte bölgenin dünyanın merkezine yakışır bir cadde ve kavşağa kavuşmuş olacağını da belirten Aşgın, bölgede çalışan su, kanalizasyon ve fen işleri ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin mesai yaptığını belirtti.

Caddenin açılışının 30 Ağustos’ta yapılacağını hatırlatan Aşgın, “Buradaki hummalı çalışmayı bir an önce tamamlayacağız ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağız. Tüm beklentimiz de hemşehrilerimizin gözündeki memnuniyet parıltısını görmek. Caddemiz ve kavşağımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Caddenin açılışına tüm Çorum halkını davet ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)