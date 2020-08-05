Recep Tayyip Erdoğan Caddesi 30 Ağustos’ta açılacak

Cadde üzerinde kamulaştırılması gereken son binayı da kamulaştırdıklarını ifade eden Başkan Aşgın, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yıkılması gereken herhangi bir alanın kalmadığını ve caddedeki tüm eksikliklerin tamamlanarak 30 Ağustos’ta açılacağını kaydetti. Gazi Caddesinden 23 Nisan kavşağına kadar olan kısımda 650 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yolun açılışa hazır hale getirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Asfalt serimi için alt yapı çalışmalarımızı tamamladık ve kısa süre içerisinde caddemizin asfaltını dökmüş olacağız. 23 Nisan kavşağında da altyapı, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı çalışmalar sürüyor. İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramında Recep Tayyip Erdoğan Caddemizi açmış olacağız.” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Çorum’a yakıştı”

Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin Çorum’a yakışan çok güzel bir cadde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Recep Tayyip Erdoğan Caddesi şehrimize yakışır çok güzel bir cadde oldu. Özelikle Gazi Caddesinin kuzey kısmında yaşanan trafik sorununu büyük oranda rahatlatacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Biz de 30 Ağustos’u sabırsızlıkla bekliyoruz. Hemşehrilerimizin bu yolu aktif şekilde kullanmaya başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” diye konuştu.