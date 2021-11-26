Recep Özübek vefat etti

Muhasebeci Yasin Özübek'in babası Recep Özübek (73) vefat etti.

Recep Özübek uzun süre tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki akşam hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi dün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Kadıkırı Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

