Recep Özcan’ı kaybettik

Bursa’da kızı İdil Özcan’la birlikte yaşayan Recep Özcan’ın, uzunca bir süredir alzheimer hastası olduğu, evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.

Recep Özcan’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulmucami’ye getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.