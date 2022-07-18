Recep Özcan’ı kaybettik
Emekli SSK müdürlerinden, Çorum Atatürk Lisesi’nin unutulmaz edebiyat öğretmeni, merhume Yurdanur Tokatlıoğlu Özcan’ın eşi, Kimya Mühendisi İdil Özcan’ın babası Recep Özcan (78) hayatını kaybetti.
Güncel 18.07.2022, 19:23
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Bursa’da kızı İdil Özcan’la birlikte yaşayan Recep Özcan’ın, uzunca bir süredir alzheimer hastası olduğu, evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.
Recep Özcan’ın cenazesi, saat 15.00’de Özel Hastane’den alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte SGK İl Müdürü Duran Cesur başta olmak üzere sevenleri katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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