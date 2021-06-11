Recep Mebet’e yeni görev

Meslekte 20 yılı geride bırakan Recep Mebet, 15 Haziran 2021 Salı günü itibariyle Van’daki yeni görevine başlayacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mebet, muhabirliğin yanı sıra yerel medya alanındaki çalışmalarıyla da sektörün gelişimine katkı sunmaya gayret etti.

ÇORUM HABER, Recep Mebet’i kutlar, yeni görevinde de başarılarının devamını diler.

(Uğur GÖRKEM)

