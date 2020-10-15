Recep Kel vefat etti
Çorum’un İskilip ilçesinde yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle karantinada bulunan Recep Kel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 15.10.2020, 18:39
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Alınan bilgiye göre Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yalak Köyü’nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinada olan aile bireylerinden maden ocağı emeklisi Recep Kel (47) önceki gün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi’nde vefat etti.
(Haber Merkezi)
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