Recep Kayıkçı, Şoförler Odası Başkanlığı’na aday

Şoförler ve Nakliyeciler Şoförler Odası eski Başkanı Recep Kayıkçı, geçmişte oda ile ilgili yargılandığı davalarla ilgili açıklama yaptığı ve aklandığını söylediği basın toplantısında yeni dönem için oda başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kendisinin borçsuz bıraktığı Şoförler Odası’nın borç batağına sürüklendiğini belirterek odanın 2.5 milyon TL borcu bulunduğunu dile getiren Recep Kayıkçı, zimmet suçlaması ile yargılandığı davada aklandığını, o dönemin parası ile 19 milyar 500 milyon lira (19 bin 500 TL) kasaya koyduğu fazla paranın bulunduğunu kaydetti.

Kamyon garajının işletmesinin olmadığına ve odanın birçok sorunu bulunduğunu değinen Kayıkçı, “Burada anlatmakla bitmez. Hangi birini anlatayım. 2 buçuk Milyon TL borç içinde olduğu söyleniyor. Göreve geldiğimizde tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Şoförler Odası’nı yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nda 4 dönem başkanlık yaptığını ve 5.’nci kez seçilmesine rağmen türlü oyunlarla başkanlığının verilmediğini belirterek esnaf odalarının seçim sathi mahaline girdiğini hatırlatan Kayıkçı, “Daha önceden gururla yıllar boyunca odamıza hizmet etmiş bir şahıs olarak karşınızda olmaktan mutlu ve gururluyum. Oda Başkanı olarak hizmet ettiğim dönemlerle ilgili türlü iftira ve yalanlarla mücadele edip, bazen kazanılmış olan seçimlerimiz iptal edilmiş bazen de sahsım ve yönetimim adına bu iftiralara ve yalanlara karşı cevap vererek mücadelemiz sürmüş olup değerli hizmetimizin önüne engeller konulmuştur. Üzerimize iftira ve yalanlarla atılı olan tüm suçların tamamından Türk adaleti tarafından beraatımız sonuçlanmış olup üzerimize atılı tüm suç, iftira ve yalanlardan aklanarak tekrar değerli üyelerimize hizmet edebilmek için yola çıkmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

“İçinde bulunduğumuz şartlarda meslektaşlarımız sorunları ile baş başa bırakılmış çözüm olarak ortaya hiçbir şey konamamış tüm hizmet ve yatırımlar bizim bıraktığımız yerden bir adım ileri götürülememiş cemiyetimiz borç batağına sürüklenmiş boş laf ve sözlerle zaman geçirilmiştir. Artık boşa geçirilecek ne zamanımız nede takatimiz kalmıştır” diyen Kayıkçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimizin ve cemiyetimizin tüm sorunlarına vakıf olup tüm çözüm yollarını da beraberinde üyelerimize sunacak, ağlayarak sızlayarak sorunu başkalarının çözmesini bekleyerek değil masaya yumruğunu vuran vurduğu yerden ses getiren cemiyetimiz ve üyelerimizin gücünü tüm kurum ve kuruluşlarda hissettiren, devamında sorunları çözüme kavuşturan bir yönetim anlayışı ile hizmete talip olacağız. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Üyelerimiz kaderi ile baş başa kalmayacak. Türkiye’nin her yerinde Arkasında tüm meslektaşlarının, cemiyetinin ve yönetimin gücünü hissederek mesleki hayatına devam eden, mesleğinden utanan değil mesleği ile gurur duyan üyelerin oluşturduğu bir kuruluş haline geleceğiz.

Yıllar boyunca cemiyetimize ve üyelerimize yapmış olduğumuz hizmetlere kaldığımız yerden devam etmek üzere önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimli genel kurulda tekrar aday olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Meslektaşlarımızın sorunlarına çare olmak için cemiyetimizi ve mesleğimizi tekrar ayağa kaldırıp şahlandırmak için katılımcı ve çözüme odaklı yatırım yapabilen bir yönetim oluşturarak siz değerli üyelerimizin ve meslektaşlarımın desteğine talibim”

(Volkan SINAYUÇ)

