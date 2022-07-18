Recep İnanır toprağa verildi
Çorum’un tanınan ve sevilen simalarından Çimento Fabrikası’ndan emekli Recep İnanır (80) hayatını kaybetti.
Güncel 18.07.2022, 19:22
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Sinan ve Kenan İnanır’ın babaları olan Recep İnanır, uzun yıllar Tavukluk mevkiinde bulunan Hz Ömer Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığını yapmıştı.
Merhumun cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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