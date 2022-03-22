Recep Gür’e destekler artıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan 5 esnaf odasının ardından diğer ilçelerdeki esnaf odaları da birer birer Mayıs ayında yapılacak olan ÇESOB seçimlerinde mevcut Başkan Recep Gür’ü destekleyeceklerini açıkladı.

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan ve Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile moral bulan Recep Gür’e diğer ilçelerden de destek geliyor.

Buna göre Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Çorum Taksiciler ve Minibüscüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İskilip Ekmekçi, Kahveci vb. Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Çorum Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, İskilip Marangozlar Odası, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da seçimde Recep Gür’ü destekleyeceklerini açıkladı.



(Haber Merkezi)

