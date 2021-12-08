Recep Gür’den Mustafa Sarıgül’e sorunlar dosyası

ÇESOB Başkanı Recep Gür ilimize partisinin il başkanlığı binasını açmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyeti ağırladı.

TDP Genel Merkez yöneticileri başta olmak üzere TDP İl Başkanı Engin Erenler, İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin hazır bulunduğu ÇESOB ziyaretinde esnaf sanatkar için TDP’nin yapmayı planladığı çalışmaları anlatan ve Esnaf Bakanlığı’nın kurulmasının gerekliliğine değinen Mustafa Sarıgül ilimiz esnafının sorunlarını da birinci ağızdan dinleme imkanı buldu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür de günün anısına kendisine hediye takdim etti. Recep Gür ayrıca esnaf sanatkarın sorunları ile ilgili dosyayı da Sarıgül’e iletti.



Ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulunan ÇESOB Başkanı Gür; “Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve parti yöneticilerine Birliğimize yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Ziyarette kendisine esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu sorun ve taleplerini içeren bir dosya sundum” görüşüne yer verdi.

Öte yandan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet Çorum’da Gazi Caddesi başta olmak üzere ziyarete gittiği bölgelerdeki esnafı da işyerinde ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi.



(Volkan SINAYUÇ)

