Recep Gür’den kongreye davet ve “birlik” çağrısı 

4 yıldır başkanlığını yürüttüğü ÇESOB’a yeniden aday olduğunu kaydeden Recep Gür, kongrenin esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

2022 yılının Ocak ayında başlayan esnaf odası seçimlerinin Mart ayında tamamlandığını, oda seçimlerinin ise kavgasız, gürültüsüz ve adeta demokrasi şöleninde geçtiğini vurgulayan Gür, kongre sürecini Pazar günü yapacakları Birlik Başkanlığı seçimleri ile taçlandıracaklarını söyledi.

Bugüne kadar Birliğe bağlı Çorum merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere 40 odayla esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Recep Gür, yeni dönem için kendisine destek veren vermeyen tüm oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu zaman zarfında Birliğin kapısının herkese açık olduğunu aktaran ÇESOB Başkanı Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu dile getirdi.

Birlik Başkanlığı yaptığı süre içerinde gerek sosyal projeler olsun, gerekse bankalarla protokoller imzalayarak esnaf ve sanatkarların yararına finansal çözümler sunduklarının altını çizen Recep Gür, “Her şey Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız için. Biz buraya koltukta oturmaya değil, esnafa hizmetkar olmaya geldik ve bundan sonrada oturmaya niyetimiz yok” dedi

Tekrar göreve seçilmesi halinde ekibiyle birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerinin altını çizen Recep Gür, ayrıca esnaf ve sanatkarlar arasındaki birlik ve beraberliğin tesisi ve devamı için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini ifade etti.

Hiçbir esnaf odasını diğerinden ayırmadığını ve tüm odalara eşit mesafede olduğunu belirten Gür, ayrıca ÇESOB’un siyaset üstü bir kurum olduğunu ve her siyasi partiye de aynı mesafede olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Birliği bugüne kadar en güzel şekilde temsil etmeye özen gösterdiğini dile getiren Recep Gür son olarak, Pazar günü saat 10.00’da ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda yapılacak kongrenin tüm esnaf ve sanatkar camiasına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak, rakibi Erdoğan Çerikci’ye de başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

