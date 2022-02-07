Recep Gür’den dolandırıcılık uyarısı!
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarları yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı.
“SHT Araç Danışmanlık” ismini kullanarak esnaf ve sanatkarlara https://www.muayenerandevual.com web adresi aracılığıyla link gönderildiğini ve bu linke tıklayınca araç muayene konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını ifade eden dolandırıcıların bu yöntemle haksız kazanç elde ettiklerini vurgulayan ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu ve buna benzer dolandırıcılık yöntemlerinin giderek arttığını, esnaf ve sanatkarların bu konuda uyanık olmalarını istedi.
Dolandırıcılar için yeni bir kazanç kapısı olan bu yöntemin ülke genelinde yayılmaya başladığını aktaran Başkan Gür, zor şartlar altında gelir elde etmeye çalışan esnafın mağdur olmasını istemediklerini kaydederek, “Esnafın uyanık olması lazım. Bu yolla milyonlarca lira vurgun yapılıyor” dedi.
Recep Gür ayrıca, SHT Araç Danışmanlık’ın Çorum’da herhangi bir esnaf odasına kaydının bulunmadığını da sözlerine ekledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
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|9. Gaziantep FK
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|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
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|24
|22
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|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11