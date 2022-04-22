Recep Gür’den “birlik” iftarı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı ve Mayıs ayında yapılacak olağan seçimde başkan adayı olan Recep Gür, Çorum protokolü ile Birliğe bağlı İl ve İlçe Oda Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyelerini iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü ÇESOB bahçesinde verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Defterdarı Durak Sercan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Duran Cesur, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, PTT Baş Müdürü Ziya Başıaçık, Halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Halk Bankası Sanayi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Mersin Kasaplar Odası Başkanı Erdal Pekmez, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, kooperatif başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Gür misafirlerini birlik yöneticileriyle birlikte ayakta karşılarken, daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte iftar yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, iftara katılımlarından dolayı başta Vali Çiftçi olmak üzere protokol üyeleri, oda başkanları ve yönetimlerine teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin önemine değinen ÇESOB Başkanı Gür, esnaf ve sanatkarlar ile İslam Alemi’nin Ramazan bayramını da kutladı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da iftar yemeğinde yaptıkları konuşmalarda, esnaf ve sanatkarlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Programa katılan tüm esnaf sanatkarlara teşekkür ederek mukaddes bir ayı geride bıraktığımızı dile getiren Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, tüm Çorumluların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Öte yandan iftara il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm esnaf odası başkanları ve yöneticilerinin katıldığı gözlendi.



(Volkan SINAYUÇ)

