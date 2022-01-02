Recep Gür rakipsiz başkan

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de tek aday olarak girdiği Kasaplar ve Celepler Odası’nın olağan genel kurulunda güven tazeledi.

Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası'nın Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Tek liste halinde gidilen Genel Kurul’da mevcut Oda Başkanı Recep Gür, yeniden Oda Başkanlığına seçilerek, güven tazeledi.

ÇESOB’ta gerçekleştirilen Genel Kurula Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kırıkkale Kasaplar Odası Başkanı Gazi Karafilik, Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ve çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ’ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurul'da divan üyeliklerini ise Vahap Akyol, Mustafa Karabıyık, Sami Çolpan ve Mehmet Beker yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Recep Gür bir teşekkür konuşması yaptı. Genel Kurulun tüm oda üyelerine hayırlı olmasını dileyen Gür, 8 yıldır yönetim olarak herhangi bir ücret almadan hizmet ettiklerini söyledi.

Gelir-gider bilançolarının ibra edilmesinin ardından tek liste halinde gidilen seçimde Recep Gür Başkanlığı'ndaki Oda Yönetim Kurulu Hakan Kaynar, Murat Longa, Abidin Bürü, Cuma Günen, Yunus Peker ve Sadık Tan’dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Ahmet Sönmüş, Metin Çatıkkaş ve Sayit Barandak’tan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)