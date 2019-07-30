Recep Gür de topu Mehmet Sayan’a attı

Vali Mustafa Çiftçi’nin başlattığı kan bağışı kampanyasının desteklenmesinde kendisini yalnız bırakmayan ve kan bağışında bulunarak destek veren ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Selami Koçyiğit ve Fevzi Bilgin ile Disiplin Kurulu Başkanı Halil Gürbüzer’e teşekkür eden Recep Gür, ayrıca Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Gür, “İnsanların ihtiyaç duyduğu kan bulunamadığı takdirde ölümler olabilmektedir. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu bilinmemektedir. Her an herkesin başına gelebilecek küçük bir kazayla kan kaybı yaşanabilir ve kan ihtiyacı doğabilir. Kızılay’da bağışlanan kanları toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacı olanlara transfer etmektedir. Duyarlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kan bağışı merkezlerine giderek kan vermeye davet ediyorum. Ayrıca Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mehmet Sayan’a da buradan meydan okuyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)