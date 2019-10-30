Recep Gür basını ağırladı

Dünya Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen sohbet toplantısı önceki gün Bahabey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gür Dayıoğlu Lokantası’nda gerçekleşti. Çorum’da faaliyet gösteren gazete, web tv ve internet haber çalışanları ile ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda basının önemine değinen ÇESOB Başkanı Gür, basının milletin gören gözü, işiten kulağı olduğunu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Çorum’un genel sorunları başta olmak üzere esnaf sanatkarın yaşadığı sıkıntılarla ilgili de sohbet havasında geçen toplantıya katılan basın mensupları da Başkan Gür’e jesti için teşekkür ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)